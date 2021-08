Kita auf dem Pfarrhof in Wixhausen wird ausgebaut – Neues Bistro und 24 neue Plätze für die Mittagessensversorgung

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Kita ,Kinderhaus auf dem Pfarrhof‘ der Kirchengemeinde in Wixhausen umzubauen und so ein neues Bistro zu schaffen.

„Das ,Kinderhaus auf dem Pfarrhof‘ in der Untergasse besteht bereits seit 1978 und bietet täglich 67 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren einen Betreuungsplatz an. Aufgrund der derzeitigen Infrastruktur des Bistros sind allerdings die Kapazitäten begrenzt, so dass nur 43 Kinder an der Mittagessensversorgung teilnehmen können. Dies schränkt auch das Angebot an Ganztagsbetreuungsplätzen deutlich ein“, erläutert Bürgermeisterin und Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz. „Das nun beschlossene neue Bistro schafft 24 weitere Essenplätze für Kita-Kinder in Wixhausen. Das ist ein wichtiges Signal an die Wixhäuser Eltern, da wir damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im nördlichsten Darmstädter Stadtteil deutlich verbessern. Die neue und moderne Gestaltung wird für eine gelungene Aufwertung der Räumlichkeiten sorgen und damit auch die Atmosphäre für die Kinder beim Essen verbessern.“

Aufgrund des stetig steigenden Bedarfes von Familien nach ganztägigen Betreuungsplätzen im Stadtteil Wixhausen ist eine Erweiterung dringend notwendig. Deswegen wird das Bistro der Kindertagesstätte umgebaut und dadurch erweitert. Neben einer verbesserten Atmosphäre hat der Umbau besonders die Vergrößerung der Fläche zum Ziel. Dies gelingt durch das Überbauen einer vorhandenen Terrasse.

Die Maßnahme wird aus Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21“ und kommunalen Mittel aus dem Kita-Ausbauprogramm realisiert. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2022 beginnen.

Für Wixhausen ist neben der Erweiterung der Ganztagsbetreuung auch der Ausbau der Kinderbetreuung in Planung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt