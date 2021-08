Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Geh- und Radweg zwischen Staudingerstraße und Mainzer Straße / Riedbahnstraße

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert vom 6. September bis Dezember 2021 den Geh- und Radweg zwischen Staudingerstraße auf Darmstädter Gemarkung und der Riedbahnstraße / Mainzer Straße an der Gemarkungsgrenze zur Stadt Weiterstadt und baut diesen weiter aus. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm Bundesklimaschutz kofinanziert. Die Baukosten betragen circa 500.000 Euro.

Die Baumaßnahme umfasst eine Streckenlänge von insgesamt rund 700 Metern. Fast auf der gesamten Strecke wird der Geh- und Radweg dabei mit einer Breite von 3,50 Meter in Asphaltbauweise saniert und ausgebaut. Zur sicheren Führung der Fußgänger und Radfahrer und zum Anschluss an das vorhandene Fuß- und Radwegenetz wird auf der Riedbahnstraße / Mainzer Straße eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel mit der dafür erforderlichen Aufweitung der Fahrbahn hergestellt. Für die Dauer der Bauarbeiten wird der Geh- und Radweg voll gesperrt bleiben. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Mainzer Straße, Michaelisstraße und Staudingerstraße.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt