Zoo Vivarium der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet Führungen für Erstklässler an

Auch Tierkinder müssen lernen, um ihr Leben zu meistern, zwar gehen sie nicht in die Schule, aber sie lernen von ihren Eltern oder Artgenossen. Um den Schulanfängerinnen und -anfängern den Eintritt in die neue Lebensphase „Schule“ etwas zu erleichtern, bietet der Zoo Vivarium am Dienstag, den 31. August und Donnerstag, den 2. September 2021, jeweils um 14 Uhr zwei Führungen mit dem Thema „Wie Tiere lernen“ an.

Die Führung dauert 45 Minuten. Darmstädter Schulanfängerinnen und -anfänger haben freien Eintritt. Begleitpersonen zahlen den normalen Eintritt. Treffpunkt ist an der Zooschule im Zoo Vivarium, Schnampelweg 5.

Anmeldungen werden telefonisch unter 06151/13 46 900, per E-Mail unter zoo-vivarium [at] darmstadt [dot] de oder https://zoo-vivarium.de/veranstaltungen/ entgegengenommen.

Die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind zu beachten.

Bild: Kurzkrallenotter / © Wolfgang Daum/ Zoo Vivarium Darmstadt

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt