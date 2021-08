Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet ab sofort täglich Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren im Impfzentrum Darmstadt an

Das Impfzentrum Darmstadt bietet ab der letzten Sommerferienwoche 2021 täglich von 8 bis 18.30 Uhr Impfungen für alle Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung an. Impfen lassen kann sich jedes Kind oder jede/r Jugendliche/r in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person. Das Angebot gilt ausdrücklich auch für alle, die nicht in Darmstadt wohnen.Mitgebracht werden müssen ein Kinderausweis beziehungsweise Personalausweis, der Impfpass sowie die Krankenkassenkarte. Da keine Terminvereinbarung notwendig ist, kann es zu Wartezeiten kommen. Das Impfzentrum bittet dafür um Verständnis und freut sich, auch jetzt auch gerade für die Jüngeren vor dem Schulstart Corona-Schutzimpfungen anbieten zu können.

Pünktlich zum Ferienbeginn hatte das Impfzentrum Darmstadt mit dem Impfen von Kindern und Jugendlichen begonnen. Bis Sonntagabend (22.08.21) konnten bereits 1444 Erstimpfungen und 334 Zweitimpfungen bei 12 bis 17 Jährigen durchgeführt werden. Mit der aktuellen STIKO- Empfehlung, alle 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche gegen COVID-19 mit einem der beiden zugelassenen mRNA Impfstoffe zu impfen, wird die Impfquote in dieser Altersgruppe weiter steigen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt