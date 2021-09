Abfallberatung für den Nachwuchs: Das EAD-Müllfahrzeug zu Besuch in Darmstädter Kindergärten und Schulen

Um schon Kinder für Sauberkeit, Abfalltrennung und Umweltschutz nachhaltig zu sensibilisieren, bietet der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) Darmstädter Kindergärten und Schulen eine besondere Form der Abfallberatung an: die Vorführung eines Müllfahrzeugs.

Das EAD-Müllfahrzeug kommt in der Einrichtung vorbei und leert dort die Mülltonnen. Die Lademannschaft erklärt dabei, wie ein Müllfahrzeug funktioniert und was mit dem Abfall im Wagen passiert. Die Kinder lernen auch, was nicht alles in den Müll gehört. Beim anschließenden Müllsortierspiel können die Kinder selbst tätig werden und ihr Wissen über eine richtige Mülltrennung testen. Zum Abschluss der Abfallberatung erhält jedes Kind ein Malbuch oder Arbeitsblätter, um das erlernte Wissen im Nachgang zu vertiefen.

Termine sind kostenfrei online buchbar. Über den Ablauf informiert Abfallberaterin Birgit Jourdan-Münk telefonisch unter 06151 13 46 351.