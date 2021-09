24. September, globaler Klimastreik – auch in Darmstadt

Das „Global Climate Strike“-Bündnis ruft am 24.09.21 zu großen Demonstrationen in Darmstadt auf. Losgehen soll es um 12 Uhr am Karolinenplatz, von wo aus eine Fuß- und eine Raddemo starten werden. Ab 14 Uhr wird es auf dem Karolinenplatz eine große Abschlusskundgebung mit Infoständen, Bands und Reden geben.

„Die letzten Monate haben gezeigt: Mit zerstörerischen Hochwassern, tödlichen Hitzewellen und Flammeninfernos von Sibirien über Australien und Kanada bis nach Europa und Deutschland kommt die Klimakrise langsam auch bei uns, im globalen Norden, an. Währenddessen ist sie im globalen Süden schon lange tödliche Realität. Wir können nicht weiter zusehen, wie die Machthabenden unsere Welt verspielen und gehen deshalb als große Klimagerechtigkeitsbewegung zum 8. globalen Klimastreik geschlossen auf die Straße!“, sagt Eva vom „Global Climate Strike“-Bündnis.

„Zwei Tage vor der Bundestagswahl müssen wir klar machen: Wählen allein reicht nicht aus. Keine der großen Parteien hat einen Plan, das 1,5-Grad Ziel einzuhalten. Und die Vergangenheit sozialer Bewegungen hat gezeigt: Ohne uns passiert nichts. Wir können nicht alle 4 Jahre still unser Kreuz machen und darauf warten, dass sich etwas ändert. Wir müssen alle zusammen laut und ungehorsam sein!“, ergänzt Tim vom „Global Climate Strike“-Bündnis.

www.klimastreik-darmstadt.de