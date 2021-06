Zwei Führungen des Grünflächenamtes über den Waldfriedhof

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag, 4. Juli 2021, um 11 Uhr und um 13.30 Uhr eine Führung mit Udo Steinbeck auf dem Waldfriedhof an.

Steinbeck führt zu den Gräbern von Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern sowie Baumeistern, deren Wirken bis heute das Darmstädter Stadtbild prägt, und den Erfindern der Dauerwelle.

Treffpunkt für die rund zweistündigen Führungen ist am großen Brunnen des Waldfriedhofes, Am Waldfriedhof 25. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Der Waldfriedhof ist barrierefrei.

Bei diesen Führungen besteht eine Maskenpflicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ihre Masken mitzubringen. Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandhaltung. Personen, die nicht angemeldet sind, können nicht teilnehmen.

Um Anmeldung beim Grünflächenamt, während der Bürozeiten montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151 13-2900, wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist pro Führung auf 10 Personen begrenzt.