„Rosenpracht im Frühsommer“: Führung durch das Rosarium auf der Rosenhöhe Darmstadt

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Freitag, 18. Juni 2021, um 15 Uhr eine Führung durch das Rosarium an. Auf der Rosenhöhe entfalten die Rosen jetzt ihre ganze Pracht. Interessierte können sich von den Farben und dem Duft verzaubern lassen und auf einem Rundgang durchs Rosarium historische und moderne Rosensorten und ihre Pflanzpartner zeigen lassen. Eine kurze Einleitung zur Geschichte der Anlage erklärt die große Sortenvielfalt und mehr über Rosen und ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Es werden auch die begleitenden Stauden vorgestellt; diese, geschickt eingesetzt, betonen die Rosen und lassen ein Beet ganzjährig attraktiv aussehen.

Treffpunkt für die zweistündige Führung ist am Eingang des Rosariums am Ludwig-Engel-Weg.

Bei dieser Führung besteht eine Maskenpflicht. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden gebeten, ihre Masken mitzubringen. Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandhaltung. Personen, die nicht angemeldet sind, können nicht teilnehmen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Führung wird in zwei Gruppen je 10 Personen stattfinden. Die Führung ist kostenfrei.

Um Anmeldung beim Grünflächenamt, während der Bürozeiten montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151 13-2900, wird gebeten.