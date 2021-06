Attraktivitätssteigerung der Innenstadt: Pilotprojekt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Citymarketing zur Begrünung der Innenstadt wird fortgesetzt

Seit Dienstag (1. Juni 2021) wird das Pilotprojekt zur Begrünung der Innenstadt aus dem Vorjahr fortgeführt. An insgesamt 13 Laternen auf dem Marktplatz, in der Elisabethen- und in der Adelungstraße werden erneut Blumenampeln befestigt. Darüber hinaus werden wie im Vorjahr „Blumentürme“ auf dem Ludwigsplatz (4 Stück) und in der Rheinstraße (4) aufgestellt. Auch die beiden Teststandorte aus dem Vorjahr – Wilhelminenstraße und Luisenstraße – werden erneut mit Pflanztürmen begrünt. Darüber hinaus sollen im Rahmen des Pilotprojektes neue Standorte getestet werden: So werden erstmalig Blumentürme auch in der Schuchardstraße, auf dem Ernst-Ludwigs-Platz, in der Elisabethenstraße und der neu gestalteten Grafenstraße aufgestellt.

Die Begrünung ist Teil eines Maßnahmenpaketes zur kurz- und mittelfristigen optischen Aufwertung der Innenstadt.

„Ziel ist es, auch mit kleinen, schnellen Aktionen zur optischen Aufwertung der Innenstadt beizutragen und damit den Standort Innenstadt und die dortigen Betriebe in der aktuellen Situation zu stärken“, erklärt Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Bei den Pflanzen handelt es sich um bienen- und insektenfreundliche Blumenmischungen, die von einem Full-Service-Anbieter aufgestellt, gegossen und gepflegt werden. Alle Pflanzen verfügen über Wassertanks, die bis zu 25 Liter fassen und wöchentlich nachgefüllt werden. Je nach Witterung sollen die Pflanzen bis mindestens Ende Oktober in der Innenstadt verbleiben.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir das Projekt durch die Finanzierung der Stadt Darmstadt erneut umsetzen konnten“, erklärt der Vorsitzende des Citymarketings, Moritz Koch. „Auch der Zeitpunkt ist ideal – genau rechtzeitig zur vollständigen Wiedereröffnung der Geschäfte.“

„Jetzt müssen sich die neuen Standorte in der Praxis bewähren“, ergänzt Citymanagerin Anke Jansen. „Gemeinsam mit der Stadt haben wir das Projekt auch in diesem Jahr noch einmal gezielt als Pilotprojekt aufgesetzt, um weitere Erfahrungen zu sammeln und Standorte ausprobieren zu können“, so Jansen. Die Anrainergeschäfte wurden in einem Anschreiben über das Projekt informiert. Rückmeldungen zu den einzelnen Standorten können zudem an citymarketing [at] darmstad [de] gesendet werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt