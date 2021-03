Wissenschaftsstadt Darmstadt stattet Darmstädter Schülerinnen und Schüler mit kostenlosen OP-Masken aus

Schul- und Gesundheitsdezernent Rafael Reißer möchte alle Schülerinnen und Schüler, die an Darmstädter Schulen in Präsenzunterricht unterrichtet werden, zunächst befristet bis zu den Osterferien mit kostenlosen OP-Masken ausstatten und hat dazu eine aktuelle Abfrage der Bedarfe bei den Schulen gestartet. Es sind Masken in Größen für Kinder und Erwachsene erhältlich.

„Der effektive Gesundheitsschutz der Darmstädter Schülerinnen und Schüler ist mir ein besonderes Anliegen und hat für mich als Schul- und Gesundheitsdezernent in Zeiten der Pandemie absolute Priorität. Durch die Ausgabe von medizinischen Masken wollen wir zusätzlich zu den bereits praktizierten Maßnahmen einen weiteren Beitrag zur Sicherheit im Unterricht leisten.“ In diesem Zusammenhang betont Reißer, dass er den vom Land Hessen für die Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen eingeschlagenen Weg des Wechselunterrichts ausdrücklich befürwortet: „Ich hoffe, dass auch neben den Abschussklassen allen Jahrgängen die baldige Rückkehr in die Schulen möglich sein wird.“ Noch erfordere das aktuelle Infektionsgeschehen jedoch ein umsichtiges Vorgehen im täglichen Miteinander.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt