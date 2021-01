„Mach das mit Media“ – Online-Studienberatung des Mediencampus

Der Mediencampus der Hochschule Darmstadt (h_da) in Dieburg ist Heimat von Studiengängen rund um Film, Games, Sound oder Kommunikation. Bei „Mach das mit Media“ stellen sich die Bachelor- und Masterstudiengänge am Mediencampus in digitalen Live-Sessions vor. Die Online-Studienberatung findet statt von Montag, 25.1., bis Mi., 27.1.21, jeweils von 14-19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos zum Programm und die Einwahldaten zu den einzelnen Info-Sessions gibt es auf https://mediencampus.h-da.de/mdmedia/.

Das Online-Event richtet sich an junge Leute, die ihr Abi entweder bereits oder so gut wie gemacht haben und nun ein Media-Bachelorstudium beginnen wollen oder die sich nach ihrem Bachelorabschluss in einem Masterstudiengang spezialisieren möchten.

Die h_da-Media-Studiengänge präsentieren in jeweils gut ein- bis zweistündigen Online-Sessions ihre Themen, Schwerpunkte und Module. Lehrende und Studierende geben Antworten, zeigen spannende Projekte und vermitteln einen Eindruck vom Leben auf dem Campus, auch wenn dies momentan pandemiebedingt etwas anders als üblich abläuft.

Am Mediencampus der h_da in Dieburg kann man auf Bachelor Animation & Game, Expanded Realities, Information Science, Interactive Media Design, Onlinejournalismus, Onlinekommunikation sowie Motion Pictures studieren. In den Bereichen Games, Erweiterte Realitäten, Information Science, Medienplanung und Medienkultur gibt es ein Angebot an Masterstudiengängen.

Quelle: Hochschule Darmstadt