Vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel für die Polizei – Große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hält sich an bestehende Regelungen

Die Polizei in Südhessen blickt auf einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel zurück. Die geltenden Corona-Regelungen fanden in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz. Größere Ansammlungen oder Silvesterfeierlichkeiten im öffentlichen Raum gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine. In den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und im Odenwaldkreis, in denen eine nächtliche Ausgangssperre besteht, haben Einsatzkräfte nach bisherigen Auswertungen etwa 125 Verstöße gegen diese Beschränkungen festgestellt. Zudem stellten die eingesetzten Polizeistreifen in Südhessen circa 18 Verstöße gegen das Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern an publikumsträchtigen Orten oder im öffentlichen Raum und etwa 24 Verstöße gegen das Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum fest. Illegale Feuerwerkskörper wurden nicht sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen