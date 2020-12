Übernahme: Wissenschaftsstadt Darmstadt will Auszubildende mit sehr guten bis guten Abschlüssen 2021 übernehmen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt will die sich momentan noch in Ausbildung befindenden Nachwuchskräfte grundsätzlich unmittelbar nach ihrem „sehr guten“ bis „guten“ (2,49 oder besser) Abschluss ihrer Ausbildung übernehmen. Dies hat der Magistrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

„Die Anforderungen an die kommunalen Verwaltungen steigen stetig und somit steigt auch der Personalbedarf. Auf einem um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hart umkämpften Markt ist es auch für uns als Stadtverwaltung nicht immer einfach, gutes Personal zu finden. Daher setzen wir bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt auf unsere eigenen Nachwuchskräfte, denn es ist uns sehr daran gelegen, kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und darüber hinaus unserem Nachwuchs eine sichere Zukunftsperspektive zu bieten. Wir haben deshalb schon jetzt – vor der von den Tarifvertragsparteien vorgegebenen Frist von drei Monaten – entschieden, dass wir die Auszubildenden, die ihre Ausbildung im kommenden Jahr mit „sehr gut“ bis „gut“ abschließen, grundsätzlich übernehmen und ihnen durch unbefristete Verträge eine langfristige Perspektive bei uns in der Stadtverwaltung bieten wollen“, erklärt Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Auszubildenden, die ihre Ausbildung mit einer Gesamtnote von 2,5 bis 3,49 abschließen, bieten wir mit einem zunächst auf ein Jahr befristeten Vertrag ebenfalls die Chance auf eine langfristige Anstellung. Denn auch diese Verträge werden wir gerne in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis überführen, wenn die Zusammenarbeit in diesem Jahr für beide Seiten zufriedenstellend war“, ergänzt Partsch.

Im Sommer 2021 werden mehrere Verwaltungsfachangestellte, ein Gärtner und ein Fachinformatiker ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Darmstadt beenden.

Diese Regelung gilt analog auch für Nachwuchskräfte, die – zum Beispiel durch Verkürzung der Ausbildungszeit – ihre Prüfung im Winter 2021/2022 absolvieren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt