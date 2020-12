Schnelle Festnahme nach Autodiebstahl – Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Ein 42 Jahre alter Mann aus Pfungstadt wird sich nach seiner Festnahme, zusammen mit seinen zwei 38 und 39 Jahre alten Komplizen aus Darmstadt, unter anderem wegen des Verdachts des Autodiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Am Sonntagabend (06.12.20) gegen 19 Uhr hatte sich ein 27 -jähriger Pizzalieferant bei der Polizei gemeldet, nachdem er beobachten konnte, wie sich ein unbekannter Mann in seinen in der Kranichsteiner Straße abgestellten Golf setzte und damit davonfuhr. In dem Auto hatte sich zum Zeitpunkt des Diebstahls zudem sein Rucksack mit der Geldbörse und diversen Kreditkarten befunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Wagen verlief zunächst ohne Erfolg.

Wenige Stunden später, gegen 1 Uhr, konnte das Auto jedoch, besetzt mit den drei Tatverdächtigen, in Frankfurt und dort im Bereich des Bahnhofsviertels lokalisiert und gestoppt werden. Am Steuer der 42-jährige Tatverdächtige in Begleitung des 38 und 39 Jahre alten Duos aus Darmstadt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und das Trio mit zur Wache genommen.

Weil der 42-Jährige zudem unter dem Einfluss von Drogen stand und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte wurden neben dem Autodiebstahl weitere Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme sowie den erkennungsdienstlichen Behandlungen wurde das Trio wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen hat die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen