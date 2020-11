Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus – Vortrag von Karolin Schwarz

Zum Vortrag „Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus“ lädt das Darmstädter Netzwerk für politische Bildung für Mittwoch, 25. November 2020, 19 Uhr, per Zoomkonferenz ein. Referentin ist Karolin Schwarz, Journalistin und Expertin für rechtsradikale Propaganda im Internet. Zum Netzwerk der Veranstalter gehören Evangelische Erwachsenenbildung, Volkshochschule Darmstadt, Katholisches Bildungszentrum nr30 und AStA der Hochschule Darmstadt. Um Anmeldung per E-Mail an winfried.kaendler [at] ekhn [dot] de oder telefonisch unter 06151 136 24 30 wird gebeten. Die Einwahldaten für Zoom werden anschließend per Mail versandt.

In Europa ist seit 2014 eine vernetzte „führerlose, transnationale, apokalyptisch gesinnte, gewaltorientierte rechtsextreme Bewegung“ entstanden, so ist es in einer am 19. November 2020 veröffentlichten Studie des Außenministeriums formuliert. Radikale und extreme Rechte vernetzen sich demnach längst nicht mehr nur durch geheime Treffen. Sie sind ganz offen unter anderem im Internet unterwegs, über alle nationalen Grenzen hinweg. Ihr Umgang mit der digitalen Infrastruktur ist versiert. Ihre Mittel: Strategiepapiere, Guerilla-Marketing und organisierte Hasskampagnen. An die Stelle straff organisierter Gruppen treten immer öfter lose Netzwerke. Viele radikalisieren sich, ein Teil von ihnen greift zu Gewalt, einige von ihnen töten.

Karolin Schwarz, nach deren Buch „Hasskrieger“ der Vortrag betitelt ist, zeigt, wie sich Rechtsextremismus organisiert und eine neue Form des globalen Terrorismus entsteht, dessen Gewalt zum Ausbruch kommt. Parallel tragen rechtspopulistische Regierungen und totalitäre Regime Lüge und Hetze über das Netz nach Europa – eine unheilvolle Allianz. Schwarz macht deutlich: Gesellschaft, Justiz und Politik sind keineswegs wehrlos. Dafür müssen sie rechtsradikale Strategien und Technologien aber kennen und verstehen.

Quelle & Bild: Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt