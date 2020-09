Baustellenführung zur Lichtwiesenbahn

Seit knapp einem Jahr wird an der Lichtwiese für die neue Straßenbahnlinie 2 gebaut. In den vergangenen Sommerferien wurde das Gleisdreieck fertig gestellt und momentan laufen die Vorbereitungen für den Gleisbau entlang des Lichtwiesenwegs.

Die HEAG mobilo möchte Interessierten einen Einblick in das aktuelle Baugeschehen geben und bietet hierfür eine Führung mit dem Projektleiter Thomas Stolze und dem Bürgerreferenten Kevin Zdiara entlang der Baustelle an. Die Baustellenführung findet am Freitag (02.10.20) ab 16 Uhr statt. Der Treffpunkt wird nach erfolgter Anmeldung bekannt gegeben. Die Dauer der Führung beträgt ca. 90 Minuten.

Insgesamt können maximal 15 Personen an der Führung teilnehmen. Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie ist eine Anmeldung mit Vorname, Name und einer Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail) bis 30.9. verpflichtend. Die HEAG mobilo erbittet um Anmeldung per E-Mail an folgende Adresse lichtwiesenbahn [at] heagmobilo [dot] de oder telefonisch unter 06151-7094548.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH