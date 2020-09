Stadtteilbibliothek Kranichstein hat wieder zu den normalen Zeiten geöffnet

Ab Dienstag, 8. September 2020, kehrt die Stadtteilbibliothek Kranichstein wieder zu den normalen Öffnungszeiten zurück. Diese sind Dienstag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. In der Stadtteilbibliothek Kranichstein entliehene Medien können zu diesen Zeiten zurückgegeben und neue Medien ausgeliehen werden.

Die Bibliothek legt zum Schutz aller großen Wert darauf, dass die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das Betreten der Bibliothek ist weiterhin auf eine begrenzte Anzahl von Nutzern festgelegt und nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt. Besucherinnen und Besucher müssen ihren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Aufenthalts- und Arbeitsplätze stehen nicht zur Verfügung.

Der Zutritt darf lediglich einzeln erfolgen (Ausnahme: Kinder in Begleitung eines Elternteils). Für Kinder unter 10 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Anders als sonst ist der Ausgang beim hinteren Treppenhaus, vorbei an den Räumen der Volkshochschule.

Es wird empfohlen, vorab im Web-Katalog nach den gewünschten Medien samt Standort zu suchen, um den Besuch in der Bibliothek kurz zu halten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt