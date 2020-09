Corona-Fall an Heinrich-Emanuel-Merck-Schule – Eine Klasse und zwei Lehrer in Quarantäne

An der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule in Darmstadt ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat daraufhin eine Klasse und zwei Lehrer in Quarantäne geschickt. Die Schulleitung hat zudem sofort den Betrieb, in dem der Schüler seine Ausbildung absolviert, informiert. Der betroffene Schüler war einen Tag in der Schule gewesen. Schule, Schuldezernent, Schulamt und Gesundheitsamt stehen weiterhin in engem Austausch.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt