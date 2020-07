Bezirksverwaltung und Meldestelle Wixhausen geschlossen

Aus personellen Gründen bleiben die Bezirksverwaltung Wixhausen sowie die Meldestelle in der Zeit vom 24. bis einschließlich 31. Juli 2020 geschlossen.

Bereits bestellte Ausweisdokumente können in dieser Zeit im Stadthaus I, Bürger- und Ordnungsamt, Abteilung Einwohnerwesen, Grafenstraße 30, abgeholt werden.

Kontaktdaten

Telefon: 06151 / 13-3222

Fax: 06151 / 13-3006

E-Mail: meldeamt [at] darmstadt [dot] de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr

Eine persönliche Vorsprache ist ausschließlich mit einem vorab vereinbarten Termin möglich.

Auf eingeschränkte Serviceleistungen in der Meldestelle in Wixhausen, Falltorstraße 11, müssen sich Bürgerinnen und Bürger in der Zeit vom 3. bis 21. August 2020 einstellen. Die Aushändigung bereits bestellter Dokumente, die Beantragung von Führungszeugnissen, die Ausstellung von Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen sowie Untersuchungsberechtigungsscheine und Kirchenaustritte sind in diesem Zeitraum jedoch weiterhin möglich.

Kontaktdaten

Telefon: 06150 / 184974-0

Fax: 06150 / 184974-20

E-Mail: bv.wixhausen [at] darmstadt [dot] de

Öffnungszeiten

Montag: 8 bis 12 Uhr

Dienstag: 8 bis 12 Uhr

Mittwoch: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Donnerstag: Geschlossen

Freitag: 8 bis 12 Uhr

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt