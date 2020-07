Bürgermeister Rafael Reißer legt Kranz in Gedenken an die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus auf dem Waldfriedhof nieder

Am 20. Juli 2020 jährte sich zum 76. Mal der Tag, an dem das von Claus Schenk Graf von Stauffenberg verübte Attentat auf Adolf Hitler misslungen ist. Anlässlich dieses Datums hat Bürgermeister Rafael Reißer zum Gedächtnis an die Widerstandskämpfer an der Gedenkstätte auf dem Waldfriedhof, einen Kranz niedergelegt.