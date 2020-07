Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für Kommunal- und Ausländerbeiratswahlen am 14. März 2021 gesucht

Für die Durchführung der Kommunal- und Ausländerbeiratswahlen am Sonntag, 14. März 2021, sucht die Wissenschaftsstadt Darmstadt ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die in einem der 129 Darmstädter Wahl- oder Briefwahlvorstände mitarbeiten.

Als Beisitzer bzw. Beisitzerinnen können alle helfen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der EU besitzen sowie mit Hauptwohnung in Darmstadt gemeldet sind. Wahlvorsteherinnen und -vorsteher sowie Schriftführerinnen und Schriftführer sowie deren Stellvertretungen müssen nicht mit Hauptwohnung in Darmstadt gemeldet sein.

Für die Mitarbeit erhalten die Freiwilligen je nach Verantwortungsbereich im Wahl- oder Briefwahlvorstand einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 25 bis 50 Euro.

Nähere Informationen zum Wahlehrenamt gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.darmstadt.de (Rathaus/Politik/Wahlen und Abstimmungen) oder ab dem 17. August 2020 unter der Telefonnummer 06151 13-3820 bzw. 13-3228. Auch die E-Mail-Adresse wahlhelfer [at] darmstadt [dot] de steht für die Kontaktaufnahme zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt