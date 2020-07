Unbekannter entblößt sich vor Passantin – Polizei erstattet Strafanzeige und sucht Zeugen

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen (19.07.20) eine 61 Jahre alte Frau belästigt. Gegenüber der verständigten Polizei gab die Frau an, dass sich ein circa 30 Jahre alter Mann, gegen 8 Uhr, auf dem Parkplatz der Grube Prinz von Hessen in der Dieburger Straße, vor ihr entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Der Unbekannte war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine Jeanshose und eine blaue Jacke. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und hofft bei den Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen (06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen