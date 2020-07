Herbst und Weihnachten: Seniorenreisen nach Bad Bocklet und Bad König

Auch in diesem Jahr organisiert die Wissenschaftsstadt Darmstadt Erholungsaufenthalte für in Darmstadt lebende ältere Menschen. Angeboten wird zum einen eine Reise für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung; die Teilnehmenden logieren vom 16. bis 26. Oktober 2020 im Kurhaus der Caritas in Bad Bocklet. Die Gruppe wird von Ehrenamtlichen begleitet.

Für ältere alleinstehende Menschen gibt es die Möglichkeit, die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel in Gesellschaft zu verbringen: vom 23. Dezember 2020 bis 2. Januar nächsten Jahres in Bad König im Odenwald. Dieser Aufenthalt wird nicht begleitet. Die Reisen erfolgen unter den Bedingungen der aktuellen Hygienevorschriften.

Wegen der derzeitigen Covid-19-Pandemie ist die persönliche Anmeldung nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich – bis spätestens 31. Juli 2020. Der für die Reise zu zahlende Eigenanteil ist abhängig von Einkommen und Wohnkosten, deshalb müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Für Auskünfte und Terminvereinbarung wenden sich Interessierte an Frau Höllwarth (06151 13 38 54) und Frau Blank (06151 13 28 72).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt