Ferienspiele und Freizeitangebote in den Sommerferien 2020

Am 6. Juli 2020 beginnen die Sommerferien, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr bei vielen Familien anders als geplant ablaufen werden. Nach aktuellen Regelungen ist es gestattet, dass Ferienspiele, Freizeiten und andere Ferienaktivitäten in den Sommerferien unter an die aktuelle Situation angepassten Bedingungen stattfinden können.

„Es ist uns sehr wichtig, dass gerade jetzt, nach einer langen Phase des „Zuhausebleibens“ Kinder und Jugendliche wieder die Möglichkeit haben, sich zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben. Ebenso ist es wichtig, dass Familien in den Sommerferien Entlastung erfahren, nach einer Zeit, in der oftmals Urlaubstage für die Betreuung der Kinder während der Schließung von Schulen und Betreuungseinrichtungen aufgebraucht wurden“, erklärt Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz. Die Kinder- und Jugendförderung hat daher auf ihrer Internetseite eine nach Ferienwochen untergliederte Übersicht über stattfindende Ferienangebote und freie Plätze bei Ferienspielen oder Freizeiten erstellt, wie zum Beispiel die Kinderstadt in der Rudolf-Müller-Anlage, die vom 13. bis zum 31. Juli 2020 stattfindet, und das Freizeit-Angebot „Albert-Schweitzer-City“ in Lindenfels in der vierten, fünften und sechsten Ferienwoche. Die Angebote auf der Homepage werden regelmäßig aktualisiert.

Finanzielle Schwierigkeiten sollen die Teilnahme an Ferienangeboten nicht verhindern: Unterstützung in diesen Fällen gibt es durch das Bildungspaket sowie den von der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingerichteten Sozialfonds.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt