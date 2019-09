Weltkindertag am 22. September – Über 50 Initiativen und Vereine machen mit

Am 22. September 2019 ist Weltkindertag. An diesem Tag werden sich über 50 Initiativen, Verbände und Vereine auf dem Luisenplatz und in der Wilhelminenstraße präsentieren und die Welt der Kinder in den Mittelpunkt stellen. An den Ständen wird gespielt, gebastelt, gemalt und getanzt.

Mit einem Ökumenischen Kindergottesdienst beginnt der Tag um 11.30 Uhr. Von 12 bis 18 Uhr ist dann der Spieleparcours geöffnet. Zusätzlich gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm unter dem Motto „Von Kindern – für Kinder“.

Um 14 Uhr wird der Weltkindertag Darmstadt durch Barbara Akdeniz, Jugend- und Sozialdezernentin der Wissenschaftsstadt Darmstadt, offiziell eröffnet.

„Am Weltkindertag geht es darum, die Rechte und Bedürfnisse aller Kinder, die in der UN-Konvention verankert sind, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Politik und Gesellschaft müssen immer wieder darauf hingewiesen werden, dass alle Kinder Rechte haben, die es einzuhalten gilt, wie zum Beispiel Schutz im Krieg und auf der Flucht, Gesundheit, Bildung, Gleichheit, Spiel und Freizeit“, erklärt Barbara Akdeniz.

„Wir sorgen dafür, dass Kinder ihre Rechte wahrnehmen können und stets einen Platz zum Spielen, Ausprobieren und zur kreativen Entfaltung haben. Wir begehen den Weltkindertag mit seinen vielfältigen Angeboten ganz bewusst im Zentrum der Stadt, um auf die Kinder und ihre Rechte aufmerksam zu machen“, so Akdeniz weiter.

Damit die Kinder auch selbst auf ihre Rechte hinweisen können, veranstaltet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Darmstadt (BDKJ) im Vorfeld der Veranstaltung eine Plakatwandmalaktion.

In diesem Jahr gibt es auch wieder einen Mitmach-Pass für den Spieleparcours. Wenn die Kinder an sechs unterschiedlichen Angeboten teilgenommen haben, können sie den Pass am Stand der Kinder- und Jugendförderung abgegeben. Für jeden abgegebenen Pass spendet die Wissenschaftsstadt Darmstadt 2 Euro an die Darmstädter Kinder- und Jugendfarm.

Der Weltkindertag in Darmstadt wird von der Kinder- und Jugendförderung des städtischen Jugendamts in Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend Darmstadt (BDKJ) und den Christlichen Pfandfinderinnen und Pfandfindern der Adventjugend (CPA) organisiert.

Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.weltkindertag-darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt