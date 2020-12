Interaktives Outdoor Escape Game für 2 bis 6 Personen rund ums Jagdschloss Kranichstein

Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1915 mit einer besonderen Botschaft von Großherzog Ernst Ludwig lässt euch auf den landgräflichen Spuren wandeln und so manch pikantes Geheimnis entdecken. Doch leicht ist es nicht. Um an die benötigten Informationen zu gelangen, müsst ihr sieben Zahlenschlösser knacken. Schafft ihr es die Rätsel zu lösen und gemeinsam die Geschichte des Jagdschloss Kranichstein zu entschlüsseln?

Der Zugangscode macht den Weg frei zu einem Rucksack mit dem Spielmaterial. Ausgerüstet mit dem eigenen Smartphone mit QR-Code-Scanner-App können die Spieler*innen rund um das Jagdschloss Kranichstein ihrem Entdeckergeist nachgehen und kniffelige Rätsel lösen.

Auf Ihrem Weg erwartet die Spieler*innen immer unterschiedliche Rätselaufgaben, die mit der Geschichte von Jagdschloss Kranichstein eng verwoben sind. Die Aufgaben führen die Spieler*innen an ungewöhnliche Orte und lassen dort einen Blick in die Vergangenheit zu. Jedes gelöste Rätsel hilft beim Knacken der Zahlencodes für die nächste Aufgabe. Falls es mal hakt, gibt es Tipps per QR-Code.

Der Preis beträgt 50 Euro pro Buchung für 2-6 Spieler*innen (Empfehlung: 3-4 Spieler*innen). Die „Kranichsteiner History Hunt“ kann online über die Homepage www.jagdschloss-kranichstein.de gebucht werden (auch als Gutschein erhältlich). Das Spielmaterial wird unabhängig von den Museumsöffnungszeiten zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich ein zeitiger Beginn, da Helligkeit zum Lösen der Rätsel nötig ist. Eine Runde „Kranichsteiner History Hunt“ dauert etwa 2,5 bis 3 Stunden. Die Spieler*innen legen dabei eine Wegstrecke von ca. 3km zurück und sollten festes Schuhwerk tragen, da an manchen Stationen die Wege verlassen werden müssen, um die Rätsel zu lösen.

Kranichsteiner History Hunt

Der Outdoor-Rätsel-Spaß für Freunde von Escape Games

Knackt die Rätsel und entdeckt die Spuren der Geschichte rund um das Jagdschloss Kranichstein! Bei der Kranichsteiner History Hunt ist logisches Denken und Teamarbeit gefragt, um Geschichten und Spuren aus der Vergangenheit des Jagdschloss Kranichstein aufzudecken. Teams von 2 bis 6 Personen knobeln und kombinieren, immer auf der Suche nach den richtigen Codes, um die Zahlenschlösser zu knacken.

Teilnehmerzahl: 2 bis 6 Personen (Empfehlung 3 oder 4 Personen)

Dauer: 2,5 bis 3 Stunden

Schwierigkeitsgrad: mittel (mit optionalen Lösungshilfen)

Kosten: 50,00 € (pauschal)

Pro Führung können auch Verkostungspakete für mehrere Haushalte bestellt werden.

Buchung: Die Buchung erfolgt über das Online-Formular über die Homepage. Bitte geben Sie Ihren Wunschtermin mit Uhrzeit an. Nach Rechnungstellung und Zahlungseingang erhalten Sie einen Zugangscode, mit dem Sie innerhalb der Öffnungszeiten des bioversum Jagdschloss Kranichstein den Rucksack mit dem Spielmaterial an der Kasse abholen können. Die Rückgabe ist auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Quelle & Bild: Stiftung Hessischer Jägerhof