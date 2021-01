Kindervorlesung : Kakao und ? – Äpfel und ?

Am 30.01.21 findet eine Online-Kindervorlesung statt. Kakao und ? – Äpfel und ? Ihr könntet genauso fragen: Warum haben Pflanzen Blüten? Soviel sei schon hier verraten: anstelle der Fragezeichen stehen Hummel und Fliege: nur in welcher Reihenfolge?

PD Dr. Stefan Schneckenburger (TU Darmstadt, Fachbereich Biologie).

Unter folgendem Link kann am YouTube-Livestream teilgenommen werden: https://youtu.be/0PzzjLfql6w.

Quelle: Bürgerstiftung Darmstadt