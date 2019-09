Wixhausen: 25-Jährige bei Arbeitsunfall schwer verletzt – Sachverständiger mit Untersuchung beauftragt

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch (04.09.19) wurde eine 25 Jahre alte Frau schwer verletzt. Gegen 18 wurde die Polizei von der Rettungs-Leitstelle über den Vorfall auf dem Baustellengelände in der Messeler-Park-Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen war dort, aus noch nicht bekannten Gründen, ein Holzelement von einem Kran heruntergefallen und hatte die Arbeiterin getroffen. Die 25-Jährige, die aus Berlin kommt, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut. Zudem wurde zur Klärung und für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger beauftragt. Das Amt Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt wurden ebenfalls informiert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen