Eschollbrücken: Radmuttern gelöst – Wer kann Hinweise geben?

Wie der Polizei am Mittwoch (04.09.19) angezeigt wurde, sollen bislang unbekannte Täter vier Radmuttern eines Autoreifens gelöst haben. Der graue VW Golf war im Tatzeitraum zwischen Sonntagnachmittag (01.09.) und Montagmorgen (02.0919) in der Jahnstraße in Eschollbrücken geparkt. Als der Geschädigte sein Auto wieder nutzte, bemerkte er ungewöhnliche Geräusche und fuhr daraufhin in eine Werkstatt. Diese soll dann die gelösten Schrauben festgestellt haben. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei in Pfungstadt die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 bei den Beamten zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen