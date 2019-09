Schwarzes E-Bike der Marke Cube gestohlen

Ein schwarzes E-Bike der Marke Cube im Wert von etwa 3500 Euro entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Sonntagabend (01.09.) und Dienstagabend (03.09.19) aus der Gutenbergstraße in Darmstadt. Das teure Mountainbike war mit einem Faltschloss an einem Zaun gesichert. Wer Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib des Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen