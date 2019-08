10-Jährige von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen und Hundehalterin

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, ist ein 10 Jahre altes Mädchen am Dienstagnachmittag (27.08.19) von einem Hund, bei den es sich um einen Rauhaardackel handeln soll, in den Oberschenkel gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf einem Gehweg vor einer Schule in der Seekatzstraße. Das Mädchen hatte dort, zusammen mit einer Schulkameradin gewartet, als eine ältere Frau mit ihrem Rauhaardackel, aus Richtung Orangerie kommend, an beiden Mädchen vorbeiging. Dabei sprang der Hunde unvermittelt die 10-Jährige an, biss zu und verursachte damit eine Wunde am Bein, die im Nachgang ärztlich versorgt werden musste. Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Hundehalterin kurz nach dem Befinden des Mädchens erkundigt, jedoch ohne weitere Hilfe zu leisten, ihren Weg fortgesetzt haben.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung in Kombination mit dem Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Augenzeugen des Geschehens sowie die Hundehalterin. Beide werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Die Hundehalterin wurde als etwa 65 bis 70 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Sie hatte graue, schulterlange Haare und insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Der Hund wurde als „kniehoch“ beschrieben mit hellbraunem Fell und wurde augenscheinlich als Rauhaardackel klassifiziert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen