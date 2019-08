Drei Gartenhütten bei Brand in Kleingartenanlage beschädigt

Am Mittwochabend (28.08.19) kam es in einer Kleingartenanlage gegenüber des Darmstädter Nordbahnhofes zu einem Brand. Um kurz nach 21:00 Uhr meldeten sich deshalb zahlreiche Passanten über Notruf bei der Zentralen Leitstelle Darmstadt. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Ausgehend von einer Parzelle der Kleingartenanlage wurden die dort befindlichen Gartenhütte und eine Gartenhütte der angrenzenden Parzelle ein Raub der Flammen. Eine weitere Gartenhütte einer benachbarten Parzelle wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen