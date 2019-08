Kleinbus kollidiert mit Straßenbahn

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kleinbus wurden am Donnerstagnachmittag (22.08.19) mehrere Personen verletzt.

Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes Vito die Heidelberger Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Hügelstraße wollte er links über die Schienen in Richtung Hindenburgstraße abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrer vermutlich das Rotlicht missachtet haben und kollidierte mit einer Straßenbahn, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war.Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Fahrer sowie fünf Kinder, die hinten in dem Kleinbus saßen, verletzt und kamen in Krankenhäuser. Auch die Beifahrerin musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3710 beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen