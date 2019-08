Wegen einer Baumaßnahme fahren die Linien P und PE am Dienstag (27.08.19) in Pfungstadt eine Umleitung. Die Haltestelle „Waldstraße“ wird in die Ringstraße verlegt. Die Haltestellen „Friedrich-Ebert-Schule“ und „Lindenstraße“ werden in Fahrtrichtung Pfungstadt Bahnhof in die Ringstraße auf Höhe der Friedrich-Ebert-Schule verlegt.