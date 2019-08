Ausstellung der Masterabschlussarbeiten des Sommersemesters 2019 am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt

Bis 09. August 2019 präsentieren 75 Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt ihre Abschlussarbeiten in den Bereichen Hoch- und Städtebau. Die Ausstellung im Fachbereichsgebäude L3|01 am Campus Lichtwiese ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Folgende Themen wurden bearbeitet:

Pallaswie…? Weststadtwandel

Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Städtebau

Prof. Dr. Nina Gribat

Die Masterthesis des FG Entwerfen und Städtebau fragt nach Zukunftsperspektiven für Darmstadts „wilden Westen“, die Weststadt: ein zentrumsnahes und doch rauhes zwischenstädtisches Gebiet, das durch vielfältiges Gewerbe und städtische Randnutzungen geprägt ist. Was für ein Stück Stadt kann oder soll hier entstehen?

Für die Integration von Wohnen und Arbeiten, vor allem von produzierendem und teils auch störendem Gewerbe, gibt es in Deutschland kaum Beispiele. Innovative Lösungen sind also gefragt, die auch für viele andere Städte Modellcharakter entfalten können.

Museo del carnevale di Venezia

Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie

Prof. Anett-Maud Joppien

Die über 900 Jahre alte Geschichte des Karnevals in einer der faszinierendsten Städte der Welt hat uns veranlasst das Museo del Carnevale als Entwurfsaufgabe der Masterthesis herauszugeben. Das Museo del Carnevale soll der kommerzialisierten Entwicklung entgegenwirken und den traditionellen Karneval in seiner historischen Form und seiner Faszination den Bewohner*innen der Lagunenstadt sowie den Besucher*innen nahebringen. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:

Wie kann der Karneval innerhalb eines architektonischen Konzeptes verräumlicht und dargestellt werden? Wie können die tradierten Bilder und Elemente des Karnevals in der Architektur gezeigt werden? Wie kann das Museo del Carnevale in die historische Struktur mit ihrer Vielzahl an Baudenkmälern sensibel integriert werden und dennoch in seiner Bedeutung lesbar bleiben?

Ehrenfels – Ein Haus für Gäste

Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Gebäudelehre

Prof. i.V. Ruben Lang

Die Masterthesis „Ehrenfels – Ein Haus für Gäste“ beschäftigt sich am Beispiel der Ruine der Burg Ehrenfels mit dem Bauen im historischen Bestand. Durch den Entwurf sollen mehrere Zielsetzungen erreicht werden. Zum einen soll die historisch wertvolle Ruine wiederbelebt werden, die sich bei der Rüdesheimer Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut. Zum anderen soll durch ein neues Gasthaus mit wenigen Zimmern und einem Gastraum, der auch als Veranstaltungsort nutzbar ist, eine Anlaufstelle für Reisende im Mittelrheintal geschaffen werden.

Den Studierenden steht es frei, durch Anordnung der Funktionen Synergien oder szenische Orte zu planen, um eine klare und eigenständige architektonische Idee und Haltung zu entwickeln, die sich in den historischen Kontext der Burg Ehrenfels einfügt.

Freie Masterarbeit: Crèche in Skuinsdrif

Betreut vom Fachgebiet Entwerfen und Nachhaltiges Bauen (Prof. Christoph Kuhn)

Öffnungszeiten:

Montag, 05. bis Freitag, 09. August 2019

8 bis 20 Uhr

TU Darmstadt

Fachbereich Architektur

Gebäude L3|01

El-Lissitzky-Straße 1

64287 Darmstadt

Quelle: TU Darmstadt