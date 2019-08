Eberstadt: Diebe auf dem Friedhof – Wer hat etwas bemerkt?

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, haben unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag (27.07.) und Montag (05.08.19) ihr Unwesen auf einem Friedhof in der Seeheimer Straße getrieben und von einer Grabstätte, zwei Marmorplatten, Granitschalen und die Blumen gestohlen. Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr war der Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt worden.

Der Polizeiposten in Eberstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Störung der Totenruhe eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9693990 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen