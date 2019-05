Schülerinnen und Schüler streiken in Darmstadt fürs Klima

Am Freitag, den 24. Mai 2019 fand anlässlich der Europawahl der zweite internationale Großstreik für eine bessere Klimapolitik statt.

In Darmstadt streikten 2000 Schüler*innen, Student*innen, Auszubildende und junge Menschen gemeinsam mit Hunderttausenden in Deutschland, Europa und weltweit unter dem Motto Fridays for Future für mehr Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und eine konsequente Klimapolitik.

Los ging’s am Luisenplatz, eine Zwischenkundgebung gab es in der Alexanderstraße und am Marktplatz wurde die Versammlung aufgelöst. Während der Stops wurden die Straßen mit Kreide verschönert und dem ÖPNV Platz natürlich Platz gemacht.

Ab 15:45 Uhr wurde der Film „Tomorrow” vom Studentischen Filmkreis im „Audimax” gezeigt, Eintritt war frei.