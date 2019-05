Fiedlerweg: Bauarbeiten drei Wochen vor Zeitplan abgeschlossen

Die seit Ende März andauernden Bauarbeiten der e-netz Südhessen im Fiedlerweg sind voraussichtlich drei Wochen vor dem ursprünglichen Zeitplan am 29. Mai 2019 abgeschlossen, teilt die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit. Ab diesem Zeitpunkt wird dann nur noch in den Seitenstraßen gearbeitet. Damit fällt auch die dortige Baustelle weg und der zuvor vollgesperrte Fiedlerweg ist ab 16 Uhr dann wieder ganz normal in beide Richtungen befahrbar.

Die Sperrung war am 28. März 2019 im Zuge der Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen im Spessartring / Fiedlerweg eingerichtet worden.