Schlossgrabenfest 2019

Exakt 111 Bands und 10 DJs spielen dieses Jahr Ende Mai am Christi-Himmelfahrt-Wochenende vom 30.05. – 02.06.2019 mitten in Darmstadts City, rund um das Darmstädter Residenzschloss. Das alles bei freiem Eintritt bis zum Einlassstopp. Danach ist der Zugang mit dem Schlossgrabenfest-Becher (5,00 €) möglich.

Darmstadts Innenstadt verwandelt sich erneut in eine einzigartige Festivalkulisse auf Zeit und wird auf 25.000qm zum Schauplatz für Hessens größtes Musik-, Kultur- und Kulinarik-Festival. Erwartet werden erneut mehr als 400.000 Besucher.

Musik fast aller Musikstile auf vier Live-Bühnen, eine Club-Area., Kulinarisches aus aller Welt an über 160 Ständen, ein Treffpunkt für alte und neue Freundschaften, ein großes Sonntags-Kinderprogramm, Stadtkulturpartnerschaften, einen speziellen Schlossgrabenfest-Gospel-Gottesdienst, Charity-Aktionen für Kinder- und Jugendorganisationen, einen Sonntags-Frühschoppen, Sitz- und Relax-Bereiche, Poetry- und Song-Slam – für all diese Programmdimensionen steht das Schlossgrabenfest auch in seiner 21. Auflage.

Quelle: Stage Groove Festival GmbH Darmstadt