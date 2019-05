Eberstadt: Unbekannte brechen in Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Nach dem Einbruch in eine Schule in der Stresemannstraße hat die Polizei in Pfungstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zwischen Montagabend (06.05.19), 20.30 Uhr und Dienstagmorgen (07.05.19) war das Gebäude der öffentlichen Einrichtung in das Visier der noch unbekannten Täter geraten. Am Dienstag (07.05.19), kurz vor 7 Uhr, hatte der Hausmeister den Einbruch entdeckt und die Polizei verständigt.

Mit einem Gullydeckel hatten die Kriminellen die Fensterscheibe eines Klassenzimmers im Erdgeschoss eingeworfen und über diesen Weg das Gebäude betreten. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie die Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Beute mit geschätzten 10 Euro, entwendet aus einem Sparschwein, im Verhältnis zu dem verursachten Sachschaden, verhältnismäßig gering ausgefallen sein. Auf mindestens 1500 Euro wird der angerichtete Schaden derzeit geschätzt.

Die Dezentralen Ermittlungsgruppe ist mit dem Fall betraut und die Beamten fragen: Wem sind verdächtige Personen in der Nacht zum Dienstag, in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen