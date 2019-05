Hochschulrankings von Wirtschaftswoche und Zeit: h_da unter den bundesweit besten Hochschulen

Die Hochschule Darmstadt (h_da) gehört weiterhin zu den besten deutschen HAWs (Hochschulen für Angewandte Wissenschaften). Im Hochschulranking der Wirtschaftswoche, für das Personalprofis in Unternehmen befragt werden, zählt die h_da in den Bereichen Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen zu den deutschen Top 10. Auch im CHE Hochschulranking der Zeit ist die h_da mit mehreren Studiengängen im nationalen Spitzenfeld vertreten. Für dieses Ranking werden insbesondere Studierende befragt.

Welche Absolventinnen und Absolventen sind bei deutschen Unternehmen besonders beliebt? Das möchte die Wirtschaftswoche Jahr für Jahr von Personalverantwortlichen wissen. Im Hochschulranking 2019 belegt die Hochschule Darmstadt mehrfach die vorderen Ränge. Bundesweit bevorzugt rekrutiert werden demnach Absolventinnen und Absolventen der h_da aus dem Maschinenbau (Rang 3), dem Wirtschaftsingenieurwesen (Rang 4) sowie aus der Elektrotechnik (Rang 7) und der Informatik (Rang 8).

Gut 650 Personalerinnen und Personaler kleiner, mittlerer und großer Unternehmen hat der Personaldienstleister Universum Global für das aktuelle Hochschulranking der Wirtschaftswoche befragt. Aus insgesamt 216 HAWs/Fachhochschulen in Deutschland konnten sie diejenigen wählen, deren Absolventen und Absolventinnen ihre Erwartungen besonders gut erfüllen.

Das Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erscheint jährlich im Zeit Studienführer. Hierfür werden Studierende zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule befragt. Zusätzlich zu diesen Bewertungen erhebt das CHE bei den Hochschulen Fakten zu Lehre und Forschung und gewichtet diese für das Ranking.

In der aktuellen Befragung punktet die h_da insbesondere beim Praxisbezug und der Vorbereitung auf den Beruf. Demnach loben Studierende in den Studiengängen Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau und Umweltingenieurwesen die sehr gute Ausstattung der Praxislabore. Die h_da ist hier in der nationalen Spitzengruppe. Gleiches gilt für die Qualität von Exkursionen, die Studierende der Architektur und des Umweltingenieurwesens als sehr gut bewerten. Bundesweit top ist die h_da auch bei Kontakten zur Berufspraxis. Das CHE Ranking listet die Hochschule Darmstadt in den Studiengängen Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau und Mechatronik in der nationalen Spitzengruppe.

Für das CHE Hochschulranking wurden mehr als 150.000 Studierende aus über 300 Hochschulen befragt. Laut Zeit ist es der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Er soll Studierenden bei der Orientierung helfen. Im Dreijahresrhythmus werden insgesamt 30 Studiengänge neu bewertet, diesmal standen 17 Fächer zur Wahl.

Quelle: Hochschule Darmstadt