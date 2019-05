Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich gemeinsam mit Volksbank Darmstadt und Erich-Kästner-Schule an Akademie Plant-for-the-Planet

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Januar 2007 ins Leben gerufen. Der damals neunjährige Felix Finkbeiner forderte am Ende eines Schulreferats über die Klimakrise seine Mitschülerinnen und Mitschüler auf: „Lasst uns in jedem Land der Erde eine Millionen Bäume pflanzen!“ Ziel der Kinder- und Jugendinitiative ist mittlerweile, bis zum Jahr 2020 weltweit 1 000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden und so der Menschheit Zeit zu verschaffen, um die Treibhausgas-Emissionen auf Null zu senken und die Klimakrise abzuschwächen. 2011 übergab das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, kurz UNEP, die traditionsreiche Billion Tree Campaign an Plant-for-the-Planet – und damit den offiziellen Weltbaumzähler. Passend zum ambitionierten Ziel der Kinder hat Plant-for-the-Planet inzwischen die Trillion Tree Campaign ausgerufen (Trillion = 1 000 Milliarden). Nun wird die Akademie Plant-for-the-Planet am 11. Mai 2019 in der Erich-Kästner-Schule in Darmstadt durchgeführt.

„Es ist bemerkenswert, jedoch nicht verwunderlich, dass die 100 Plätze für die Akademie Plant-for-the-Planet in wenigen Tagen restlos ausgebucht waren“, freut sich Umwelt- und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz. „Klimaschutz heißt, sich bereits heute für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen, so wie es zum Beispiel viele Schülerinnen und Schüler bei den Fridays for Future tun. Den hierbei entstandenen Elan greifen wir sehr gerne auf und bieten den Schülerinnen und Schülern der Wissenschaftsstadt Darmstadt an, sich bei Plant-for-the-Planet zu beteiligen, um das Thema Klimaschutz noch weiter in den Fokus zu rücken. Ein großes Dankeschön geht an die Volksbank Darmstadt, die den finanziellen Rahmen abdeckt und an die Erich-Kästner-Schule, die die Räumlichkeiten für die Akademie zur Verfügung stellt. Ein wesentlicher Bestandteil der Akademie ist die Pflanzung von Bäumen durch die Schülerinnen und Schüler. Es versteht sich, dass wir als Stadt sehr gerne die Fläche und die Bäume für die Pflanzung zur Verfügung stellen und fachlich betreuen, da jeder gepflanzte Baum ein Stück zum Schutze des Klimas beiträgt“, erklärt Barbara Akdeniz.

„Gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, Kindern zu zeigen, dass jeder Einzelne etwas tun kann und dass alle zusammen als Weltfamilie globale Probleme lösen können“, so Jörg Lindemann, Mitglied des Vorstands der Volksbank Darmstadt – Südhessen. „Wenn ein paar Kinder Bäume pflanzen, mag das schon einiges bewirken, wenn sich aber die Kinder der ganzen Welt zusammentun und Bäume pflanzen, dann kann man gemeinsam die Welt verändern. Und genau deshalb unterstützen wir sehr gerne diese großartige Bewegung Plant-for-the-planet, deren Ansatz ganz unserem genossenschaftlichen Geschäftsmodell entspricht: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“

In den eintägigen Akademien geben Kinder, die sich bereits als Botschafter für Klimagerechtigkeit engagieren, ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Sie zeigen, dass sie die Klimakrise nicht untätig hinnehmen, sondern Verantwortung auf globaler Ebene übernehmen und ihre Zukunft gestalten, indem sie in ihrem Land aktiv werden.

In den Akademien lernen die Kinder ganz konkret, wie die Klimakrise ihre Zukunft und das Leben von Menschen weltweit bedroht. Sie erfahren anschaulich, wie Klimagerechtigkeit aussehen kann und entwickeln in Gruppen selbst Aktionen für ihre Zukunft. Mit ihren eigenen Händen pflanzen die Kinder Bäume und lernen so, wie sie andere zum Bäumepflanzen motivieren. Ein Rhetoriktraining schult sie im selbstsicheren Auftreten.

Durch Plant-for-the-Planet wurden bereits über 15 Milliarden Bäume gepflanzt, in Mexiko pflanzt Plant-for-the-Planet alle 15 Sekunden einen neuen Baum. Mit eigenen Produkten und Kampagnen (z. B. Die Gute Schokolade, Stop talking. Start planting.) macht die Initiative von sich reden und motiviert weltweit zu Baumpflanzungen.

Mehr Informationen zu Plant-for-the-planet gibt es unter: https://www.plant-for-the-planet.org

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt