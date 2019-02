Brand in Kleingartensiedlung

Der Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartensiedlung im Schreberweg wurde den Rettungskräften am Dienstagmorgen (12.02.19) gegen 5.30 Uhr gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Hütte in Vollbrand, vier weitere Gartenparzellen wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle.

Eine 63-jährige Frau, die in der Hütte übernachtete, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Einer ihrer drei Hunde kam vermutlich in den Flammen um. Der bei dem Brand entstandene Schaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen rund 10.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen