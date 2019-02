Busfahrer auf Luisenplatz attackiert – Zeugen gesucht

Am späten Freitagabend (08.02.19) ist ein Busfahrer der Linie H, an einer Haltestelle des Luisenplatzes von fünf Männern, im Alter zwischen 19 und 20 Jahren, unvermittelt attackiert und zu Boden geschlagen worden. Dabei erlitt der 36 Jahre alte Busfahrer eine leichte Verletzung im Gesicht und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten konnten vier Beschuldigte festgenommen werden. Einem weiteren Komplizen gelang bislang die Flucht. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung haben die Beamten der Darmstädter Ermittlungsgruppe- City ein Strafverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Attacke sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-3610 erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen