Rauschgift, Raubgut & scharfe Schusswaffe sichergestellt – Polizei durchsucht mehrere Wohnungen in Kranichstein – 22- und 26-Jähriger werden Haftrichter vorgeführt

Bei einem großangelegten Polizeieinsatz haben Beamte in den frühen Morgenstunden des Dienstags (05.02.19) mehrere Wohnungen im Darmstädter Stadtteil Kranichstein durchsucht. Mit Unterstützung von Spezialkräften wurden hierbei acht Männer im Alter von 22 bis 36 Jahren sowie eine 34-jährige Frau festgenommen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamten größere Mengen Rauschgift, mutmaßliches Raubgut sowie eine scharfe Schusswaffe sicher. Gegen zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren wurden von der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle bei dem Amtsgericht Darmstadt erwirkt.

Bereits seit Sommer 2018 führt das Rauschgiftkommissariat der Darmstädter Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppierung aus Kranichstein, die nach derzeitigen Erkenntnissen für einen florierenden Drogenhandel im Darmstädter Stadtteil sowie darüber hinaus verantwortlich sein soll. Bei bisherigen Einsätzen und damit zusammenhängenden Festnahmen hatten die Fahnder bereits über 17,5 Kilogramm Marihuana, rund 11,8 Kilogramm Haschisch, Kokain und Amphetamin sowie mehrere zehntausend Euro mutmaßliches Drogengeld sowie einen Porsche Macan sichergestellt. Der im Rauschgiftverfahren beschuldigte, 26-Jährige Mann, steht zudem im Verdacht, zusammen mit drei Komplizen im Alter von 19, 24 und 27 Jahren im August 2018 einen Raub auf einen 32-Jährigen verübt zu haben. Dabei sollen sie eine hochwertige Armbanduhr im Wert von über 11.000 Euro sowie mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet haben.

Fortan wurden deshalb von der Darmstädter Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft parallel in zwei Verfahren gegen die Beschuldigten ermittelt und Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen in Kranichstein erwirkt, die am Dienstagmorgen vollstreckt wurden. Da aufgrund der Erkenntnisse bekannt war, dass ein 27-Jähriger mehrere „Listenhunde“ besitzt und nicht auszuschließen war, dass einige der Beschuldigten im Besitz von Waffen sein könnten, waren neben Kriminalbeamten, Zivilfahndern und uniformierten Polizisten auch Spezialkräfte und Diensthundeführer in die Maßnahmen eingebunden. In der Wohnung des 27 Jahre alten Mannes stießen Beamte dann tatsächlich auf zwei Steffordshire Terrier. Diese wurden dem Tierheim Darmstadt zugeführt. Auf dem Balkon der Wohnung entdeckten Fahnder eine scharfe Schusswaffe sowie im Anwesen Munition, mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Machete, ein Samurai-Schwert und einen Schlagring. Auch die mutmaßlich im August 2018 geraubte Armbanduhr konnten die Ermittler bei der Durchsuchung seiner Wohnung auffinden.

Vergeblich versuchte ein ebenfalls festgenommener 22-Jähriger eine Sporttasche, randvoll gefüllt mit Marihuana, zu verbergen, indem er sie aus dem Fenster des zweiten Stocks warf. Das Rauschgift, insgesamt rund 450 Gramm Marihuana, konnte jedoch sichergestellt werden. Kleinstmengen Marihuana, Testosteron sowie weiteres Beweismittel kam in den anderen Objekten in amtliche Verwahrung.

Die Ermittlungen in beiden Verfahren dauern weiter an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen