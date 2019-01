Für Dienstag, 29. Januar 2019, um 19 Uhr, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Vortrag „Lebensraum Balkon und Terrasse – Vielfalt und Essbares für sich sowie heimische Wildbienen und Schmetterlinge schaffen“ ein. Treffpunkt ist die Medienbäckerei Niko Martin, Jahnstraße 70 in 64285 Darmstadt-Bessungen.

Nicht nur Gärten und Parks oder Blühstreifen an Straßen sind für unsere heimische Natur wichtig. Auch entsprechend ausgestattete, kleine Balkons dienen der Artenvielfalt. Gleichzeitig können dort Küchenkräuter, Gemüse und Kartoffeln herangezogen werden. Balkonkästen mit entsprechenden Pflanzen locken Schmetterlinge und harmlose Wildbienen an. In selbstgebauten Nisthilfen kann man noch etwas mehr für sie und für Vögel und Fledermäuse tun.

Der Vortrag gibt Tipps für die Pflanzenauswahl und beschreibt, welche Tiere angelockt werden könnten.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.