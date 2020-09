Was machen die Tiere im Dunkeln? – Führung „Der Zoo Vivarium bei Nacht“

Die Tiere des Zoos Vivarium in Darmstadt können am Samstag, 26. September 2020, während einer Abendführung bei Dämmerung und Dunkelheit beobachtet werden. Frank Velte, Zoopädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter in Darmstadts Tiergarten, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Spannendes über das Leben der Tiere in der Nacht erläutern.

Treffpunkt ist um 20 Uhr am Zooeingang im Schnampelweg 5. Interessierte zahlen den regulären Eintrittspreis. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06151 13 46 900 unbedingt erforderlich. Nur angemeldete Personen dürfen an der Führung teilnehmen.