EAD bietet Reinigung der Abfallbehälter an

Gerade nach den wärmeren Monaten sind speziell Biotonnen anfällig für beißende Gerüche. Für die optimale Sauberkeit fehlen häufig jedoch die geeigneten Geräte. Daher bietet der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt einen speziellen Reinigungsservice für Abfalltonnen an: die zu säubernde Tonne wird vor Ort gegen eine gereinigte Tonne ausgetauscht. Auf dem EAD-Gelände in der Tonnenwaschanlage erfolgt dann die eigentliche Reinigung der Tonne.

Diesen Reinigungsservice bietet der EAD auch für alle anderen Abfallbehälter an. Behälter mit einem Volumen von 80 bis 240 Liter kosten 20 Euro pro Behälter und Reinigung. Für Behälter bis zu 1.100 Liter fallen Kosten in Höhe von jeweils 35,50 Euro an. Den Service können Darmstädter Bürgerinnen und Bürger schriftlich per E-Mail (ead-hotline [at] darmstadt [at] de), per Fax 06151/13-46 393 oder auf dem Postweg (EAD, Sensfelderweg 33, 64293 Darmstadt) bestellen.