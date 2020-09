Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag, 11. Oktober 2020, eine Führung über den Waldfriedhof an. Gernot Meixner wird die Führung leiten und verschiedene Grabarten vorstellen. Meixner informiert zudem über die Arbeit der Friedhofsverwaltung, zu der unter anderem die Erhaltung alter Grabsteine und der Umgang mit Ehren- und Kriegsgräbern zählen.

Treffpunkt für die knapp zweieinhalbstündige Führung ist um 14 Uhr am Haupteingang des Waldfriedhofes, Am Waldfriedhof 25. Der Rundgang ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes – Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr – unter der Telefonnummer 06151 132900 ist unbedingt erforderlich. Nur angemeldete Personen dürfen an der Führung teilnehmen.

Bei dieser Führung besteht Maskenpflicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ihre Masken mitzubringen. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen.