Verdacht des Drogenhandels – Ermittler stellen über 15 Kilogramm Haschisch, Waffen und 16.500 Euro Bargeld sicher – Fünf Tatverdächtige bei Einsatz festgenommen

Bei einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts des großangelegten Drogenhandels haben Fahnder im Laufe des Mittwochs (16.01.19) mehrere Kilogramm Haschisch, Waffen und Tausende Euro Bargeld sichergestellt.

Kriminalbeamte des Zentralkommissariats 30 waren im Rahmen ihrer Ermittlungen auf die Spur eines 38 Jahre alten Mannes gekommen. Der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige mit Haschisch im Kilogrammbereich, Kokain und Amphetamin einen regen Drogenhandel betreiben soll. Für die Lagerung und den Verkauf des Rauschgifts bediente sich der Mann nach ersten Erkenntnissen Wohnungen in Darmstadt sowie weiterer Komplizen.

Im Zuge der weiteren Nachforschungen bestätigte sich der Verdacht der Polizisten, weshalb über die Staatsanwaltschaft Darmstadt Durchsuchungsbeschlüsse für Anwesen in der Kasinostraße, Kaupstraße und Berliner Allee erwirkt und am Mittwoch vollstreckt wurden.

Bei dem Einsatz nahmen die Polizisten den 38-Jährigen sowie drei Männer im Alter von 25, 36 und 38 Jahren und eine 21-jährige Frau fest. Bei den anschließenden Durchsuchungen entdeckten die Fahnder, die von Rauschgiftspürhunden Unterstützung erhielten, 15,8 Kilogramm Haschisch, einen scharfen Revolver, eine Machete und 16.500 Euro Bargeld.

Der Hauptverdächtige sowie die 25 und 38 Jahre alten Komplizen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die drei Beschuldigten an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen